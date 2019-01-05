Житель Башкирии убил брата и избежал наказания

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:43:56+03:00

Житель Башкирии рассказал об убийстве брата только через 13 лет

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Житель Мелеузовского района избежал наказание за убийство брата, которое он совершил 13 лет назад.

По данным прокуратуры Башкирии, в 2005 году двое братьев из Мелеузовского района серьезно повздорили по бытовым причинам. Мужчины были пьяные, поэтому один из них схватился за вилы и начал угрожать оппоненту и его матери. Убийца ударил нападавшего по голове железной трубой – от полученных травм он скончался на месте. Вместо того, чтобы сообщить о случившимся стражам порядка, он закопал тело в саду, а через два года выбросил останки в хранилище скотомогильника.

В полицию мужчина пришел только через 13 лет – именно тогда решился рассказать правду.

В итоге суд признал, что подсудимый превысил допустимые нормы самообороны. Однако в тюрьму он не отправится – у дела истек срок давности.