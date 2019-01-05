В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали случай менингококковой инфекции
В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что ситуация со случаем заболевания менингококковой инфекции в Янаульском районе находится под контролем.
Напомним, что ранее в районе от данного вида инфекции погибла 8-летняя девочка. Логично, что местные жители начали беспокоиться, не грозит ли Янаульскому району вспышка смертельно опасного заболевания. Специалисты Роспотребнадзора успокоили жителей республики.
- Исследованием определен круг лиц, с которыми общался ребенок. Ведется медицинское наблюдение, назначена экстренная профилактическая антибактериальными средствами. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.