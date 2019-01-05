2019-01-05T09:55:24+03:00
Происшествия

В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали случай менингококковой инфекции

Ситуация находится под контролем специалистов
Рустем АХУНОВ
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Ситуация со случаем заболевания менингококковой инфекцией остается на контроле Роспотребнадзора БашкирииСитуация со случаем заболевания менингококковой инфекцией остается на контроле Роспотребнадзора БашкирииФото: Анастасия Осипова
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В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что ситуация со случаем заболевания менингококковой инфекции в Янаульском районе находится под контролем.

Напомним, что ранее в районе от данного вида инфекции погибла 8-летняя девочка. Логично, что местные жители начали беспокоиться, не грозит ли Янаульскому району вспышка смертельно опасного заболевания. Специалисты Роспотребнадзора успокоили жителей республики.

- Исследованием определен круг лиц, с которыми общался ребенок. Ведется медицинское наблюдение, назначена экстренная профилактическая антибактериальными средствами. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.

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