В Роспотребнадзоре Башкирии прокомментировали случай менингококковой инфекции

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:55:24+03:00

Ситуация со случаем заболевания менингококковой инфекцией остается на контроле Роспотребнадзора Башкирии Фото: Анастасия Осипова

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В Роспотребнадзоре Башкирии заявили, что ситуация со случаем заболевания менингококковой инфекции в Янаульском районе находится под контролем.

Напомним, что ранее в районе от данного вида инфекции погибла 8-летняя девочка. Логично, что местные жители начали беспокоиться, не грозит ли Янаульскому району вспышка смертельно опасного заболевания. Специалисты Роспотребнадзора успокоили жителей республики.

- Исследованием определен круг лиц, с которыми общался ребенок. Ведется медицинское наблюдение, назначена экстренная профилактическая антибактериальными средствами. Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора, - отметили в ведомстве.