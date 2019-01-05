В Башкирии сгорел жилой дом, есть погибшие

5 Янв. 2019 2019-01-05T09:27:09+03:00

В Архангельском районе Башкирии случился пожар, который унес жизни двух человек

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Пожар в Архангельском районе Башкирии унес жизни двух человек.

По данным МЧС республики, сигнал о возгорании в поселке Красный Зилим поступил на пульт диспетчера в 2 часа ночи 5 января. На место немедленно выехали аварийные службы.

Оказалось, что огнем охватило частный дом и пристройку. Уже через 40 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Еще через полчаса возгорание устранили полностью. К несчастью, на пепелище обнаружили двоих погибших мужчин. Еще одна женщина получила травмы – она смогла спастись, услышав сигнал пожарного извещателя.

Сейчас на месте работают дознаватели МЧС, которые выясняют все обстоятельства происшествия.