Уфимец с шариковой ручкой напал на врача

5 Янв. 2019 2019-01-05T08:22:50+03:00

В Уфе неадекватный пациент с шариковой ручкой набросился на врача

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Житель Уфы ручкой выбил глаз врачу психиатрической бригады, сообщает портал «Ufa1».

Известно, что 4 января медики приехали на вызов в одну из квартир по улице Менделеева. Мужчина, которому нужно было оказать помощь, начал вести себя неадекватно. В один момент он выхватил ручку, и ударил врача в глаз. Известно, что в момент нападения неадекватный пациент был пьян.

В итоге помощь пришлось оказывать самому медику – его срочно доставили в больницу. Сейчас жизни врача ничего не угрожает.

По всей видимости, за свой поступок напавшему на медика мужчине предстоит ответить перед Законом.