В мэрии Уфы назвали самые опасные горки
Уфимская администрация провела рейд по горкам, и назвала самые опасные места для катания на санках.
По данным мэрии Уфы, одним из самых опасных мест для зимних развлечений является горка рядом с уфимским Конгресс-холлом. 4 января сотрудники мэрии так и не нашли там ни одного любителя покататься с ветерком, но увидели, что оградительные заборы были повалены.
Еще два опасных места находятся в районе улицы Зорге и на улице Менделеева, недалеко от остановки «Трамплин».
В администрации города призвали уфимцев кататься только на горках, специально оборудованных для катания на ледянках или санках. Обязательно предупредите детей, что кататься на «диких» местах опасно.