В мэрии Уфы назвали самые опасные горки

5 Янв. 2019 2019-01-05T07:22:24+03:00

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Уфимская администрация провела рейд по горкам, и назвала самые опасные места для катания на санках.

По данным мэрии Уфы, одним из самых опасных мест для зимних развлечений является горка рядом с уфимским Конгресс-холлом. 4 января сотрудники мэрии так и не нашли там ни одного любителя покататься с ветерком, но увидели, что оградительные заборы были повалены.

Еще два опасных места находятся в районе улицы Зорге и на улице Менделеева, недалеко от остановки «Трамплин».

В администрации города призвали уфимцев кататься только на горках, специально оборудованных для катания на ледянках или санках. Обязательно предупредите детей, что кататься на «диких» местах опасно.