2019-01-04T18:03:23+03:00
Общество

За решеткой: в Башкирии ледяные скульптуры огородили от вандалов

Местные жители, на удивление, поддержали инициативу
Яна Базекина
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Фото: группа "Янаул, он в сердце нашем"Фото: группа "Янаул, он в сердце нашем"
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Необычный способ бороться с вандалами придумали в Янауле: в одном из ледовых городков ледяные статуи поместили за металлические ограждения. Меры были вынужденные: во-первых, вандалы в первые же дни изрядно подпортили ледяные скульптуры. Во-вторых, ограждения выставлены для безопасности детей, чтобы какая-либо статуя случайно не упала и не придавила малыша.

Удивительно, но большинство местных жителей поддержало инициативу, заявив, что с вандалами можно и нужно только так бороться.

- Правильно сделали! Все ломают у нас, вандалы даже железо ломают, не то, что лёд. А вообще это поставлено для вашей же безопасности, - убеждена Светлана Н.

- Правильно сделали! Тут безбашенные дикари кругом. Сам видел, как на улице скульптуру толпой разломали в клочья! Тут надо ставить монолитную сетку без физического доступа к фигурам, - возмущается Игорь А.

- Одну скульптуру сломали уже. Лошадка и черепаха были без ограждений, как итог - лошадь сломана, - сокрушается Анастасия А.

Конечно же, нашлись и недовольные, заявив, что вся «красота» должна быть в общем доступе, а не спрятана за решетками.

- Впервые такое вижу, еще бы сигнализацию поставили, - удивляется Гузель Ю. – А для чего тогда охранники по ледовому городку ходят? Если боятся, что на ребенка статуя упадет или поранит – так нужно изначально их безопасными делать.

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