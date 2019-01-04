Элвин Грей рассказал об интимных отношениях с фанатками

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:27:56+03:00

Певец признался, что предпочитает не смешивать работу и личную жизнь

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Заслуженный артист Башкирии и кумир молодежи Радик Юльякшин, более известный под псевдонимом Элвин Грей ответил на вопрос, волновавший миллионы девушек. В интервью телеканалу «Башкирское спутниковое телевидение» артист признался, что не приемлет интимных отношений с фанатками, хотя подобные предложения ему поступают регулярно.

- У меня по этому поводу все чётко: я не мешаю работу и личное. Поклонники это моя семья, часть моей работы, - категорично заявил Юльякшин.

Также артист вспомнил забавный случай, произошедший с ним во время гастролей. Тогда он должен был выступать в одном из городов на Севере, но и там его нашли преданные фанатки. Они начали атаковать квартиру, где остановился певец, чтобы пообщаться с ним поближе.

- Девушки стучали в дверь, всех расспрашивали, где я. Они меня по геолокации находят что ли… - удивляется Элвин Грей.