В Уфе лже-газовик оглушил и ограбил пенсионера

7 Янв. 2019 2019-01-07T20:04:58+03:00

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3 января в полицию обратился 58-летний уфимец и сообщил, что его ограбили в собственной квартире. Пенсионер рассказал, что в дверь постучал незнакомый молодой человек и представился сотрудником коммунальных служб. В ходе разговора визитер неожиданно вытащил стеклянную бутылку и ударил пожилого мужчину по голове, от чего тот потерял сознание. Очнувшись, пенсионер обнаружил пропажу последних сбережений в размере 120 тысяч рублей и обратился в полицию.

- В настоящее время по факту разбоя возбуждено уголовное дело. Полицейские ведут розыск подозреваемого, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. – Всех жителей республики, особенно пожилых, просят быть бдительными: обязательно проверяйте документы всех, кто приходит к вам домой и представляется сотрудниками коммунальных служб и иных сервисов.