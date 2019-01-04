2019-01-04T16:36:48+03:00
Происшествия

В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме: есть пострадавшие

Хозяева квартиры госпитализированы с признаками отравления угарным газом
Яна Базекина
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Фото: ГУ МЧС по РБФото: ГУ МЧС по РБ
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Сегодня днем в Уфе вспыхнула квартира в многоэтажном жилом доме на улице Зорге. Очевидцы заметили, что из окна квартиры на седьмом этаже валит густой черный дым и вызвали спасателей. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили, что возгорание началось на кухне, а в комнате находятся хозяева квартиры, которые уже надышались продуктами горения.

- На месте работали силы и средства МЧС в составе двух единиц техники и 15 человек личного состава, также прибыли сотрудники полиции и бригады скорой медицинской помощи, - прокомментировали в пресс-службе экстренного ведомства. – Пострадавшие были переданы врачам, их госпитализировали. С верхних этажей эвакуировали 12 человек, включая двух детей. Погибших нет.

Через полчаса после сообщения о пожаре, возгорание было полностью ликвидировано.

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