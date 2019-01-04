Метель и шквалистый ветер: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 5 января

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:58:06+03:00

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В Башкирии в самом разгаре новогодние каникулы, но погода преподносит неприятные сюрпризы. Завтра, 5 января, в республике синоптики прогнозируют снегопад, в отдельных районах – метель, а на дорогах образуются снежные заносы. Разыграется и юго-восточный ветер, чьи порывы могут достигать 20 метров в секунду, так что будьте осторожнее на прогулках и держитесь подальше от деревьев и рекламных щитов. По юго-востоку республики осадки будут слабые, местами выпадет поземка.

Ночью в Башкирии будет морозно: столбики термометров опустятся до -18; -23 градусов. Днем немного потеплеет: средняя температура воздуха составит -9; -14 градусов.

В Уфе также ожидается пасмурная погода и снегопад. Скорость ветра составит 8-14 метров в секунду, так что одевайтесь теплее. Сильных холодов в столице Башкирии синоптики не обещают: средняя температура воздуха составит -13; -14 градусов.