«Не дождался своего сердечка»: в московской клинике скончался девятилетний мальчик из Башкирии

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:55:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Печальные новости пришли вчера вечером, 3 января, из московской клиники. Там дожидался пересадки донорского сердца девятилетний мальчик из Сибая Руслан Беляев. У третьеклассника были очень серьезные проблемы со здоровьем: множественные пороки сердца, нарушение сердечного ритма. В последние дни врачи запрещали мальчику даже двигаться, чтобы не спровоцировать ухудшение. Однако родные и друзья Руслана, а также многочисленные неравнодушные жители Башкирии, которые собирали деньги ему на трансплантацию, верили в самое лучшее. Для пересадки требовалось сердце взрослого человека, поэтому ожидание донора затянулось.

Все это время рядом с Русланом была его мама, которая ни на шаг не отходила от мальчика и спала на кушетке в коридоре. Она была уверена, что ее малыш вот-вот будет спасен, ведь перед глазами каждый день появлялись счастливые примеры удачной пересадки… К сожалению, чуда не произошло, и ребенок умер, так и не дождавшись своего сердца…

- Руслан Беляев был самым светлым, милосердным, ответственным и добродушным человечком на земле. Теперь он на небесах, - едва сдерживая слезы, вспоминают знакомые семьи умершего третьеклассника.

Теперь семье мальчика требуется помощь, чтобы перевезти тело Руслана на родину, ведь все деньги мама школьника потратила на лечение. Если вы хотите помочь с транспортировкой тела ребенка, обращайтесь по номеру 89613709480 (номер привязан к банковской карте на имя Камиллы С.Х).