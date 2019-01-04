Молодой уфимец угнал автомобиль и врезался на нем в дерево

4 Янв. 2019 2019-01-04T20:00:56+03:00

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Серьезными неприятностями может обернуться новогоднее развлечение для 23-летнего уфимца. 2 января он пришел в гости к своей подруге, но молодым людям вскоре наскучило сидеть дома перед телевизором, и они решили развлечься. Тайком утащив у матери девушки ключи от автомобиля, они отправились кататься по ночному городу. Вот только далеко не уехали: не справившись с управлением, парень врезался в дерево, после чего парочка сбежала с места происшествия.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.