2019-01-04T15:45:41+03:00
Общество

Судебные приставы вернули матери шестилетнего сына

Благодаря психологам, ситуация не отразилась на психике ребенка
Яна Базекина
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Зачастую, когда разводятся родители, страдают их малолетние дети, особенно, когда становятся предметом судебных разбирательств. Одна семейная пара, ранее проживавшая в Москве, решила развестись: по решению суда старший ребенок должен был остаться с отцом, а младший – жить вместе с мамой. Вот только четыре года женщина устраивала свою судьбу, а потому оба ребенка жили со своим отцом, вместе с которым переехали в Стерлитамак.

Когда женщина, наконец, решила забрать младшего сына, то встретила жесткий отпор со стороны бывшего супруга. Москвичке пришлось снова обращаться в суд, и вскоре судебные приставы вместе с полицейскими установили местонахождение детей и отца.

Чтобы не травмировать детскую психику, было решено обратиться к психологу и представителям органов опеки и попечительства.

- Благодаря грамотной организации исполнительных действий процесс передачи ребенка прошел спокойно. Исполнительное производство закрыто, - сообщили в пресс-службе республиканской службы судебных приставов.

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