В Уфе столкнулись две «легковушки»: пострадала 14-летняя девочка
Школьница и еще одна пассажирка обратились за медицинской помощью
Фото: республиканская Госавтоинспекция
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Вчера вечером, 3 января, в Уфе на улице Первомайской столкнулись две отечественные «легковушки». По предварительной версии, 49-летний водитель ВАЗ-2113 пренебрег правилами дорожного движения и врезался в попутную «четырнадцатую». В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения, а пассажиры «четырнадцатой» - 41-летняя женщина и ее 13-летняя спутница с травмами и ушибами обратились за медицинской помощью.
- На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.