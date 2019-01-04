В Уфе столкнулись две «легковушки»: пострадала 14-летняя девочка

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:02:30+03:00

Школьница и еще одна пассажирка обратились за медицинской помощью

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Вчера вечером, 3 января, в Уфе на улице Первомайской столкнулись две отечественные «легковушки». По предварительной версии, 49-летний водитель ВАЗ-2113 пренебрег правилами дорожного движения и врезался в попутную «четырнадцатую». В результате столкновения оба автомобиля получили серьезные повреждения, а пассажиры «четырнадцатой» - 41-летняя женщина и ее 13-летняя спутница с травмами и ушибами обратились за медицинской помощью.

- На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии выясняются, - сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.