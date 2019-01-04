2019-01-04T14:30:50+03:00
Происшествия

В Башкирии прощаются еще с одним погибшим при взрыве жилого дома в Магнитогорске

28-летнего Ильмира Сагадатова похоронят на родине рядом с мамой
Яна Базекина
Поделиться:
Фото: социальные сетиФото: социальные сети
Изменить размер текста:

Вчера, 3 января, в Магнитогорске спасатели закончили разбирать завалы обрушившегося десятиэтажного дома. Среди погибших оказался еще один уроженец Башкирии – 28 летний Ильмир Сагадатов, проживавший на седьмом этаже. Родственники до последнего надеялись увидеть парня живым, но чуда не произошло. Родные приняли решение похоронить Ильмира в Стерлитамаке, рядом с мамой. Церемония прощания и похороны пройдут уже сегодня, 4 января.

- Ильмир родился и жил в Магнитогорске, но в Стерлитамаке у него осталась семья, родные, поэтому было решено похоронить его на родине, - рассказала знакомая погибшего Лиля А. – В ту ночь он был дома один, готовился встречать новый год. Искренне соболезную родным и близким парня.

Напомним, что ранее стало известно, что среди жертв ЧП оказалась 59-летняя уроженка Абзелиловского района Татьяна Кызымбаева, которая жила на пятом этаже обрушившегося подъезда с 2004 года.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования семьям погибших в этой страшной трагедии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Элвин Грей рассказал об интимных отношениях с фанатками
В Уфе загорелась квартира в многоэтажном доме: есть пострадавшие
Судебные приставы вернули матери шестилетнего сына
Метель и шквалистый ветер: какая погода ожидает жителей Башкирии завтра, 5 января
В Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра и метели
«Не дождался своего сердечка»: в московской клинике скончался девятилетний мальчик из Башкирии
В Уфе столкнулись две «легковушки»: пострадала 14-летняя девочка
При обрушении жилого дома в Магнитогорске погибла уроженка Башкирии
В Башкирии прекращены поиски 24-летнего Ильнура Гатауллина
Два года за две палки колбасы: юного воришку из Уфы ожидают серьезные проблемы
В Уфе на припаркованный автомобиль упал снег с крыши
В Башкирии сгорел жилой дом: четыре человека погибли
В Уфе горит склад магазина «Эльдорадо», эвакуированы жильцы ближайшего дома
МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
Уфимская модель застрахует ноги на миллион долларов после падения в торговом центре
В Уфе две девушки получили травмы, катаясь на тюбинге
В Уфе в отношении директора цирка шапито возбудили уголовное дело
Стали известны подробности пожара в Уфе, из-за которого семья с тремя детьми оказалась на улице
В Уфе и в Башкирии ожидается снегопад и похолодание
В мэрии Уфы опубликовали график уборки дворов от снега на январь