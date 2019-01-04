В Башкирии прощаются еще с одним погибшим при взрыве жилого дома в Магнитогорске

4 Янв. 2019 2019-01-04T14:30:50+03:00

28-летнего Ильмира Сагадатова похоронят на родине рядом с мамой

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Вчера, 3 января, в Магнитогорске спасатели закончили разбирать завалы обрушившегося десятиэтажного дома. Среди погибших оказался еще один уроженец Башкирии – 28 летний Ильмир Сагадатов, проживавший на седьмом этаже. Родственники до последнего надеялись увидеть парня живым, но чуда не произошло. Родные приняли решение похоронить Ильмира в Стерлитамаке, рядом с мамой. Церемония прощания и похороны пройдут уже сегодня, 4 января.

- Ильмир родился и жил в Магнитогорске, но в Стерлитамаке у него осталась семья, родные, поэтому было решено похоронить его на родине, - рассказала знакомая погибшего Лиля А. – В ту ночь он был дома один, готовился встречать новый год. Искренне соболезную родным и близким парня.

Напомним, что ранее стало известно, что среди жертв ЧП оказалась 59-летняя уроженка Абзелиловского района Татьяна Кызымбаева, которая жила на пятом этаже обрушившегося подъезда с 2004 года.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования семьям погибших в этой страшной трагедии.