В Башкирии прекращены поиски 24-летнего Ильнура Гатауллина

4 Янв. 2019 2019-01-04T10:38:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Башкирии прекращены поиски 24-летнего жителя Учалов Ильнура Гатауллина. Напомним, что мужчина пропал 30 декабря при крайне странных обстоятельствах: рано утром ушел на работу, а днем прислал необычное сообщение, в котором просил не искать его, после чего перестал выходить на связь с близкими. Перепуганные родственники заподозрили неладное и объявили Ильнура в розыск.

К счастью, все обошлось. Поздно вечером 3 января жена Ильнура сообщила, что ее супруг вернулся домой, с ним все в порядке. Где именно мужчина пропадал несколько дней и почему просил не искать его – родственники предпочли оставить в секрете.