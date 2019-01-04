2019-01-04T10:38:27+03:00
Общество

В Башкирии прекращены поиски 24-летнего Ильнура Гатауллина

Парень вышел на связь с родственниками
Яна Базекина
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Башкирии прекращены поиски 24-летнего жителя Учалов Ильнура Гатауллина. Напомним, что мужчина пропал 30 декабря при крайне странных обстоятельствах: рано утром ушел на работу, а днем прислал необычное сообщение, в котором просил не искать его, после чего перестал выходить на связь с близкими. Перепуганные родственники заподозрили неладное и объявили Ильнура в розыск.

К счастью, все обошлось. Поздно вечером 3 января жена Ильнура сообщила, что ее супруг вернулся домой, с ним все в порядке. Где именно мужчина пропадал несколько дней и почему просил не искать его – родственники предпочли оставить в секрете.

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