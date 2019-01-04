В Башкирии столкнулись «Лада Гранта» и ВАЗ-2111: есть погибший

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:00:41+03:00

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Серьезное ДТП произошло вчера, 3 января, в Куюргазинском районе республики. На 43-м километре автодороги «Маячный-Михайловка» столкнулись встречные «Лада Гранта» и ВАЗ-2111. От страшного удара «Гранту» вынесло в кювет, а обе машины превратились в груду искореженного металла. Очевидцы аварии немедленно вызвали скорую помощь, но водитель «одиннадцатой», 61-летний житель Федоровского района, скончался по пути в больницу. Его 58-летняя супруга, а также 55-летний водитель «Гранты» с тяжелыми травмами госпитализированы.

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции, которым предстоит выяснить причины и обстоятельства смертельного столкновения.