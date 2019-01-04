При обрушении жилого дома в Магнитогорске погибла уроженка Башкирии

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:09:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 3 января, в Магнитогорске завершилась поисково-спасательная операция: из обломков разрушенного дома спасатели извлекли 39 тел погибших жильцов. Среди жертв взрыва оказалась и 59-летняя уроженка Абзелиловского района Башкирии Татьяна Кызымбаева. Женщина была прописана в доме № 164 на Карла Маркса с 2004 года и проживала в квартире на пятом этаже.

Татьяна Кызымбаева несколько дней числилась в списках пропавших без вести, а ее родственники до последнего верили, что она найдется живой, что в тот роковой вечер ее не было дома. Но чуда не случилось: волонтеры поискового отряда «Легион Спас» сообщили, что тело погибшей найдено среди развалин и уже опознано родными.

А вот уроженцу Белорецка Евгению Юрченко несказанно повезло. В тот вечер мужчине не спалось, и рано утром он решил прогуляться до машины, чтобы переставить ее поближе к подъезду. Когда Юрий вернулся – подъезда уже не было, а во дворе толпились перепуганные люди.

- Я подхожу, смотрю на свою квартиру - она была на 10 этаже, - а ее просто нет. Я понял, что если бы я не ушел, то меня бы уже не было, - рассказал молодой человек.

Напомним, что трагедия случилась в ночь на 31 декабря в Магнитогорске. Около семи утра в одной из квартир десятиэтажного дома, по предварительной версии, прогремел взрыв бытового газа, после чего весь подъезд полностью обрушился.

«Комсомольская правда - Уфа» приносит свои соболезнования семьям погибших в этой страшной трагедии.