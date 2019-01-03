В Уфе горит склад магазина «Эльдорадо», эвакуированы жильцы ближайшего дома

3 Янв. 2019 2019-01-03T20:19:12+03:00

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Сегодня вечером, 3 января, в Уфе на улице Чернышевского загорелся склад магазина «Эльдорадо». На данный момент на месте происшествия работают 76 человек личного состава пожарной охраны, в тушении участвуют 24 единицы техники, отмечают в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Сейчас известно, что жильцов ближайшего дома эвакуировали. Всего на улицу вывели 30 человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

На месте происшествия работают медики, сотрудники МВД, пожарная охрана и дознаватели МЧС. О масштабах пожар информации пока нет.