2019-01-03T19:56:42+03:00
Общество

МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды

На республику опустится сильный туман
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Мария ЛенцФото: Мария Ленц
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В предстоящую пятницу в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Башгидрометцентра в ночь на пятницу местами по республике ожидается сначала дымка с видимостью всего в 1000 метров, а с 20:35 часов уже отмечается туман с видимостью всего 500 метров. Наиболее затруднена видимость в районе Сибая.

Как отмечает пресс-служба МЧС по Башкирии, неблагоприятные погодные условия сохраняться вплоть до завтрашнего утра. В это связи автомобилистам стоит быть особенно внимательными.

- Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.

В МЧС по Башкирии подчеркивают, что если есть такая возможность, то необходимо включить противотуманное освещение.

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