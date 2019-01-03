МЧС по Башкирии предупреждает о резком ухудшении погоды
В предстоящую пятницу в Башкирии ожидается резкое ухудшение погоды. По данным Башгидрометцентра в ночь на пятницу местами по республике ожидается сначала дымка с видимостью всего в 1000 метров, а с 20:35 часов уже отмечается туман с видимостью всего 500 метров. Наиболее затруднена видимость в районе Сибая.
Как отмечает пресс-служба МЧС по Башкирии, неблагоприятные погодные условия сохраняться вплоть до завтрашнего утра. В это связи автомобилистам стоит быть особенно внимательными.
- Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать, - рассказали в пресс-службе экстренного ведомства.
В МЧС по Башкирии подчеркивают, что если есть такая возможность, то необходимо включить противотуманное освещение.