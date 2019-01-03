2019-01-03T19:46:20+03:00
Общество

Уфимская модель застрахует ноги на миллион долларов после падения в торговом центре

Сания Тимасова повредила ногу на входе в кинотеатр
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Уфимская модель и директор модельного агентства «Статус» Сания Тимасова не так давно попала в неприятную ситуацию. Она пришла в КРК «Мегаполис» посмотреть фильм, но поскользнулась на скольком полу и упала. Как оказалось, при падении женщина повредила ногу.

- Не дойдя метра до входной двери в зал кинотеатра я поскользнулась на реально очень скользком полу, и подвернув ногу испытав адскую боль упала. От разбитой головы меня спасло только то, что я успела схватится за дверную ручку. Я даже не могу передать словами какую физическую и моральную боль я испытала, - написала Сания Тимасова на своей странице в социальных сетях.

Женщина считает, КРК «Мегаполис» должны возместить ей физический и моральный ущерб.

В беседе с «Комсомолкой» модель призналась, что планирует застраховать свои ноги на миллион долларов. Все потому, что они – ее главный рабочий инструмент.

-Я постоянно хожу по подиуму, аж на пятнадцатисантиметровых шпильках и ничего, а тут каблук всего три сантиметра, а я упала. Думаю, дело тут не во мне, а в скользком полу и безответственности администрации торгового центра. Да, я хочу застраховать ноги на миллион долларов. Сейчас, например, я на три недели выбыла из работы, за детьми тоже нормально не могу ухаживать, они у меня еще маленькие. Кто-то должен мне это возместить, - подчеркнула модель.

По ее словам, она надеется на мирный исход спора с КРК «Мегаполис», но в случае необходимости будет отстаивать свою правоту в суде.

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