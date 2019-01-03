2019-01-03T18:17:09+03:00
Происшествия

В Уфе две девушки получили травмы, катаясь на тюбинге

Одну из них до машины скорой помощи доставили спасатели
Павел КРАЙНОВ
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Фото: скриншот видео УГЗ УфыФото: скриншот видео УГЗ Уфы
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Сегодня, 3 января, в лесном массиве на улице Зорге две девушки во время катания на тюбинге с горы врезались в дерево и получил травмы. Одна из них не смогла самостоятельно передвигаться, пришлось принимать экстренные меры. Подруги позвонили в службу спасения.

Как рассказали в пресс-службе управления гражданской защиты Уфы, звонок с просьбой о помощи поступил около 16:30. Прибывшие на место сотрудники поисково-спасательного отряда зафиксировали ногу 27-летней девушки и почти километр несли ее до кареты скорой помощи на носилках. Вскоре пострадавшую доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает.

В службе спасения отмечают, что подруги катались на непредназначенной для этого горке.

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