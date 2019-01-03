2019-01-03T17:13:43+03:00
Общество

В Уфе в отношении директора цирка шапито возбудили уголовное дело

Руководитель игнорировал решение суда
Павел КРАЙНОВ
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Фото: UfaTime.ruФото: UfaTime.ru
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Сегодня в Уфе судебные приставы в очередной раз остановили представление цирка шапито «Триумф». Передвижной цирк, расположенный в Сипайлово, нарушил судебное решение.

Впервые о проблемах в цирке заговорили еще 19 декабря. Тогда здание было закрыто по решению суда из-за нарушений правил пожарной безопасности. Руководство цирка продолжало продавать билеты и проводить представления. Сегодня, 3 января, в зал представлений вновь нагрянули судебные приставы и потребовали освободить помещение.

Как сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на пресс-службу УФССП по Башкирии, в отношении директора «Триумфа» возбудили уголовное дело за игнорирование решения суда.

-В дополнение к выше указанной статье директору цирка может быть инкриминирован ряд иных статей уголовного кодекса. Так как, несмотря на очевидную невозможность проведения представлений в силу судебного запрета деятельности, организация продолжила вводить в заблуждение граждан и реализовывать билеты, - цитирует представителей ведомства UfaTime.ru.

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