2019-01-03T15:30:30+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в Уфе, из-за которого семья с тремя детьми оказалась на улице

Дом семьи Дериных практически полностью уничтожен, он может рухнуть в любую секунду
Павел КРАЙНОВ
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Празднование Нового года для семьи Дериных из уфимского микрорайона Нижегородка обернулось кошмаром. Около двух часов ночи в окно постучали соседи с криком «Вы горите!». Как оказалось, пожар начался снаружи. Как рассказала «Комсомольской правде – Уфа» знакомая семьи, отец троих детей бросился тушить огонь собственными силами, но не смог.

-От бессилия он просто опустил руки. Сейчас оба родителя находятся в подавленном состоянии. Всем удалось спастись, никто из деток не пострадал, но дом превратился в головешки. Одна стена полностью просвечивает, здание может рухнуть в любую секунду. Их предупредили, что, если при обрушении дома пострадают строения соседей, их еще и оштрафуют, - говорит женщина.

По словам соседки, сейчас Дерины, у которых ко всем несчастьям, еще и дочка инвалид, постоянно нуждающаяся в уходе и реабилитации, вынуждены жить отдельно от детей. Трое детей, шестилетний мальчик и две девочки, 10 и 12 лет, сейчас живут у одной бабушки, а их родители – у другой.

Трое детей во второй раз в жизни стали погорельцами

Трое детей во второй раз в жизни стали погорельцами

К сожалению, этот пожар, на тушение которого прибыли аж 15 сотрудников пожарной охраны, в истории семьи Дериных – не первый.

-Семь лет назад у них уже сгорел дом. Но семья работящая, вместе они выдержали испытания, построили новый дом. А пожар вновь оставил их без крыши над головой, - говорит знакомая семьи Алия.

Оказать помощь семье Дериных может каждый неравнодушный житель Башкирии. Для этого необходимо перевести любую сумму на банковскую карту 5336690055586236 для Дериной Динары Айратовны.

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