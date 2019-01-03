В мэрии Уфы опубликовали график уборки дворов от снега на январь

3 Янв. 2019 2019-01-03T14:35:13+03:00

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Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, появился график уборки дворов от снега на январь месяц. Горадминистрация и управляющие компании просят жильцов внимательно следить за объявлениями у подъездов и заранее переставить припаркованные автомобили.

Год назад примерно в это же время в Уфе активно обсуждался вопрос об эвакуации машин, которые мешают очистке дворов спецтехникой. Тогда в мэрии и ГИБДД подчеркнули, что будут убирать со дворов только те автомобили, которые стоят там очень долго, или выглядят как брошенные.

График уборки дворов от снега во всех районах Уфы доступен на сайте мэрии.