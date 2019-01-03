В тройном ДТП на трассе Уфа – Оренбург пострадали пять человек
Авария произошла поздно вечером, 2 января
Фото: пресс-служба ГИБДД по Башкирии
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В минувшую среду, 2 января, на 192 километре трассы Уфа – Оренбург столкнулись сразу три автомобиля. Авария произошла поздним вечером. ВАЗ-2111 врезалась во встречные «Ладу Икс-Рей» и «Тойоту Королла». Как сообщает пресс-служба ГИБДД по Башкирии, различные травмы получили пять человек. 19-летнего водителя ВАЗа и двоих его пассажиров, а также женщину водителя из «Лады Икс-Рей» и ее 27-летнего пассажира госпитализировали.
Всего за прошедшие сутки в Башкирии произошло 10 автомобильных аварий. По данным ГИБДД в них пострадали 19 человек.