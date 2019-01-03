2019-01-03T12:31:04+03:00
Общество

В Башкирии от опасной инфекции скончалась восьмилетняя девочка

Ребенка госпитализировали в больницу Янаула, но это не помогло
Павел КРАЙНОВ
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Накануне в Янаульском районе республики зафиксирована вспышка менингококковой инфекции. От опасного и заразного заболевания 2 января в районной больнице скончалась восьмилетняя девочка.

Главврач Янаульской центральной больницы Ришат Хакимов провел специальное совещание по эпидемиологической ситуации в районе. В интервью местной районной газете «Янаульские Зори» он сообщил подробности страшной трагедии.

- Больная, девочка 8 лет, проживающая в городе Янауле, заболела остро 1 января. С жалобами на высокую температуру тела 39,6 градусов и слабость она была госпитализирована в центральную районную больницу, где ей назначены обследования и начаты лечебные процедуры. К сожалению, несмотря на все предпринятые врачами меры, 2 января констатирован летальный исход, - отметил Хакимов.

Сейчас медики проводят срочные консультации о признаках менингококковой инфекции. Как отмечают врачи, источником заражения может стать любой заболевший или носитель менингококка. Поскольку прививок от этого заболевания нет, а восприимчивость к нему у человека крайне высокая, родителям стоит обратить пристальное внимание на здоровье своих детей.

Медики подчеркивают, первые признаки заболевания: высока температура тела до 38 – 40 градусов, внезапная тошнота и сильная головная боль. В первые сутки после заражения по всему телу появляется сыпь.

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