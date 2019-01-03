Житель Башкирии жестоко избил свою знакомую
Накануне в больницу Нефтекамска доставили жительницу Краснокамского района республики. У 55-летней женщины были сломаны ребра и поврежден череп. Как оказалось, тяжкие травмы она получила во время новогоднего застолья.
Прибывшие по вызову сотрудники полиции выяснили, что во время праздничного распития спиртного в одном из частных домов Краснокамского района, ее жестоко избил 45-летний, ранее судимый уроженец Бураевского района. Причиной потасовки стал словесный конфликт между мужчиной и женщиной, который вылился в избиение несчастной.
Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, он сознался в содеянном. Сейчас изверг находится под стражей.