2019-01-03T12:30:17+03:00
Общество

Житель Башкирии жестоко избил свою знакомую

Сейчас изверг находится под стражей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Накануне в больницу Нефтекамска доставили жительницу Краснокамского района республики. У 55-летней женщины были сломаны ребра и поврежден череп. Как оказалось, тяжкие травмы она получила во время новогоднего застолья.

Прибывшие по вызову сотрудники полиции выяснили, что во время праздничного распития спиртного в одном из частных домов Краснокамского района, ее жестоко избил 45-летний, ранее судимый уроженец Бураевского района. Причиной потасовки стал словесный конфликт между мужчиной и женщиной, который вылился в избиение несчастной.

Сотрудники полиции оперативно разыскали подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений, он сознался в содеянном. Сейчас изверг находится под стражей.

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