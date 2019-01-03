В Башкирии прекращены поиски пропавшей под Новый год Елены Тихоновой

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:50:13+03:00

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Накануне нового года в Белорецке бесследно пропала 47-летняя Елена Тихонова. Около 18 часов 31 декабря она ушла от родной сестры без мобильного телефона и как будто исчезла. Обеспокоенные родственники забили тревогу.

Сын женщины Егор разместил объявление о ее поисках в социальных сетях и попросил помощи неравнодушных людей. Ситуация осложнялась тем, что он живет не в Башкирии и самостоятельно выйти на поиски матери не мог.

К счастью, история завершилась благополучно. Сегодня, 3 января, стало известно, что Елена Тихонова вернулась домой.

-Мама дома, она жива и здорова. Спасибо всем, кто откликнулся на призыв о помощи, - рассказал «Комсомольской правде – Уфа» ее сын Егор.