Финалистка шоу «Голос» Рушана Валиева прибыла в Уфу

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:20:52+03:00

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Сегодня рано утром, 3 января, в уфимском аэропорту 19-летнюю Рушану Валиеву из Толбазов встречали десятки поклонников, родные и близкие. Финалистка шоу «Голос» на Первом канале чуть-чуть не дотянула до победы. В итоговом голосовании она заняла третье место.

На выходе из посадочной зоны в уфимском аэропорту ее ждали фанаты, журналисты, друзья и родные. Несмотря на усталость, девушка подошла к встречающим, чтобы порадоваться вместе с ними. Рушану буквально усыпали воздушными шарами и цветами, передает «Башинформ». На встречу с восходящей звездой прибыла и министр культуры Башкирии Амина Шафикова.

- Молодец, Рушана, мы тобой гордимся! Ты сделала нам такой хороший подарок в Новый год, мы все за тебя болели! – передает словам министра «Башинформ».

Девушка поблагодарила собравшихся за любовь и поддержку и вместе со своими родными отправилась в родное село Толбазы, что в Аургазинском районе республики. Уже сегодня вечером Рушана Валиева выступит на фестивале «Терра Зима», который пройдет на территории ТДК «Гостиный двор». Начало концерта в 19.00.