Передача Павла Шэна помогла молодежной сборной России выйти в полуфинал МЧМ по хоккею

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:08:11+03:00

Другие юлаевцы в составе команды Валерия Брагина не порадовали болельщиков

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Разгромным счетом 8:3 завершился четвертьфинальный матч молодежного Чемпионата мира по хоккею между сборными России и Словакии. Дружина Валерия Брагина продолжит выступление на турнире уже 5 января, соперниками российской молодежки станут сверстники из США.

В первом матче на выбывание наша команда добилась уверенной победы, хотя и «смазала» концовку, пропустив в третьем периоде три шайбы. Две из них словаки забросили, когда в рамке играл воспитанник «Салавата Юлаева» Данил Тарасов.

Не очень задалась игра и у защитника нефтекамского «Тороса» Марка Рубинчика. Результативными действиями он не отметился, а его ошибка едва не стоила забитой шайбы в ворота Петра Кочеткова. Благо, голкипер сборной России не растерялся и спас команду.

В отличие от своих одноклубников, форвард «Салавата Юлаева» Павел Шэн отметился положительными результативными действиями. Передача 16-го номера в первом периоде позволила Александру Алексееву увеличить отрыв от словаков до 3:0.