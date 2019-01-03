В Башкирии за сутки в пожарах погибли два и пострадали три человека

3 Янв. 2019 2019-01-03T09:30:42+03:00

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В ночь на 3 января в Башкирии произошло сразу несколько пожаров. В Салавате, несмотря на своевременное прибытие на место сотрудников пожарной охраны, на пепелище было обнаружено тело 50-летнего мужчины. К счастью, одно из жильцов бревенчатого дома, 40-летнего мужчину, удалось спасти. Сейчас он с ожогами второй степени находится в больнице. Предположительно, пожар начался из-за неисправной электропроводки.

Вчера днем в диспетчерскую поступило сообщение о возгорании на улице Белореченской в Уфе. Сотрудники МЧС по Башкирии вытащили из объятого пламенем дома 53-летнего мужчину. Сейчас он госпитализирован с признаками отравления угарным газом. Пожарные считают, что возгорание началось из-за неосторожного обращения с огнем при курении.

Еще один пожар начался около 21:10 в Уфе, в частном доме на улице Новороссийской. Сотрудники МЧС спасли из огня 40-летнего мужчину, сейчас он находится в больнице с легким ожогами. Причины пожара пока выясняются.