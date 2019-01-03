2019-01-03T10:57:24+03:00
Общество

Больной раком матери двоих детей из Башкирии будут переливать кровь, чтобы спасти ей жизнь

26-летняя Ирина Долженкова изо всех сил борется со страшным диагнозом
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: соцсетиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Молодая мама двоих детей из Нефтекамска Ирина Долженкова продолжает борьбу с раком. Чтобы добиться каких-либо улучшений 26-летней женщине необходимо прокапать экспериментальный препарат Кейтруда. Однако ее уже довольно долго мучает высока температура, из-за чего принимать этот препарат противопоказано. Об этом накануне сообщили родные Ирины в социальных сетях.

- По плану сегодня (02.01.2019) должны были прокапать очередной курс Кейтруды. Однако в связи с высокой температурой и низким уровнем гемоглобина, это противопоказано. На днях надеемся Ирине сделают переливание крови. Как только нормализуется температура и уровень гемоглобина, прокапают Кейтруду. Молимся, чтобы это произошло как можно скорее. Все трудности временны!!! – не сдаются близкие матери двоих детей.

Родственники молодой мамы поблагодарили всех неравнодушных жителей Башкирии, кто оказал ей поддержку и сопереживал вместе с ней.

Помочь Ирине Долженковой получить шанс на выздоровление может каждый неравнодушный житель Башкирии. Для этого вы можете перевести на банковскую карту любую сумму.

Реквизиты для перечисления денег: карта Сбербанка 4276060037207720 на имя Долженкова Ирина Айратовна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Башкирии прекращены поиски пропавшей под Новый год Елены Тихоновой
Финалистка шоу «Голос» Рушана Валиева прибыла в Уфу
Передача Павла Шэна помогла молодежной сборной России выйти в полуфинал МЧМ по хоккею
В Башкирии за сутки в пожарах погибли два и пострадали три человека
В Уфе прошли рейды по неблагополучным семьям
У жительницы Башкирии украли золото в канун Нового года
Жители уфимской многоэтажки пожаловались на запах газа
В Уфе пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок
Радий Хабиров выразил соболезнования жителям Магнитогорска
Уфимка зарезала неадекватного любовника, напавшего на нее
Сразу четверо жителей Башкирии стали миллионерами на Новый год
Погода в Башкирии на четверг, 3 января
В Башкирии разыскивают пропавшую под Новый год Елену Тихонову
Родителей из Башкирии в 2019 году ждут новые выплаты от государства
Силовики Башкирии прокомментировал гибель уфимца в канун Нового года