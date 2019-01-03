Больной раком матери двоих детей из Башкирии будут переливать кровь, чтобы спасти ей жизнь

3 Янв. 2019 2019-01-03T10:57:24+03:00

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Молодая мама двоих детей из Нефтекамска Ирина Долженкова продолжает борьбу с раком. Чтобы добиться каких-либо улучшений 26-летней женщине необходимо прокапать экспериментальный препарат Кейтруда. Однако ее уже довольно долго мучает высока температура, из-за чего принимать этот препарат противопоказано. Об этом накануне сообщили родные Ирины в социальных сетях.

- По плану сегодня (02.01.2019) должны были прокапать очередной курс Кейтруды. Однако в связи с высокой температурой и низким уровнем гемоглобина, это противопоказано. На днях надеемся Ирине сделают переливание крови. Как только нормализуется температура и уровень гемоглобина, прокапают Кейтруду. Молимся, чтобы это произошло как можно скорее. Все трудности временны!!! – не сдаются близкие матери двоих детей.

Родственники молодой мамы поблагодарили всех неравнодушных жителей Башкирии, кто оказал ей поддержку и сопереживал вместе с ней.

Помочь Ирине Долженковой получить шанс на выздоровление может каждый неравнодушный житель Башкирии. Для этого вы можете перевести на банковскую карту любую сумму.

Реквизиты для перечисления денег: карта Сбербанка 4276060037207720 на имя Долженкова Ирина Айратовна.