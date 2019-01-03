2019-01-03T11:33:47+03:00
Здоровье

Новогоднее чудо: в Башкирии в первый день 2019 года родилось 53 малыша

За первые сутки нового года на свет появились две двойни
Павел КРАЙНОВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»Фото: ГТРК «Башкортостан»
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За первые сутки наступившего 2019 года в Башкирии на свет появились 53 ребенка. Среди рожденных 1 января есть и две пары близнецов – две девочки и два мальчика. Как отмечают врачи и медперсонал уфимских роддомов, для них новогодняя ночь – такой же обычный рабочий день, как и другие.

Как сообщает ГТРК «Башкортостан», некоторые семьи, где под новый год появились малыши, совсем этого не ожидали. Так, например, семья Ступиных рассчитывала на плановую операцию 2 января, но мальчики-двойняшки решили, что им пора появиться на свет. В беседе с корреспондентами ГТРК «Башкортостан» счастливый многодетный отец Иван Ступин признался, что появления сразу двоих сыновей он ждал с нетерпением. Близнецы родились в Демском роддоме.

Всего в первый день нового года врачи приняли роды у 51 роженицы. Еще одна пара двойняшек, на этот раз девочки, родились в Республиканском перинатальном центре.

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