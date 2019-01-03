2019-01-03T08:01:23+03:00
Общество

В Уфе прошли рейды по неблагополучным семьям

Об этом рассказали в уфимской мэрии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба уфимской мэрииФото: пресс-служба уфимской мэрии
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Чиновники городской администрации Уфы, спасатели, пожарные и сотрудники полиции прошлись накануне по неблагополучным семьям. Как сообщает пресс-служба уфимской мэрии, в рейдах по семьям с детьми, которые признаны неблагополучными, наведались и специалисты по делам несовершеннолетних.

В горадминистрации отметили, что в рамках рейда специалисты беседуют с нерадивыми родителями об исполнении родительских обязанностей по воспитанию и содержанию детей, профилактике правонарушений и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

- Несовершеннолетних и их родителей информируют о недопустимости нахождения в ночное время суток детей в общественных местах без сопровождения законных представителей, - рассказали в мэрии Уфы.

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