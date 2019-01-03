2019-01-03T07:01:03+03:00
Происшествия

У жительницы Башкирии украли золото в канун Нового года

Жулика поймали полицейские
Рустем АХУНОВ
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У жительницы Башкирии украли золото прямо перед Новым годомУ жительницы Башкирии украли золото прямо перед Новым годом
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Полицейские Стерлитамака поймали жулика, укравшего у жительницы города золотые украшения в канун Нового года.

Женщина обратилась к стражам порядка 30 декабря. Она рассказала, что некий злодей вломился к ней в дом и украл ценности, пока та была на работе. На место выехала оперативная группа. Вскоре полицейским удалось выйти на след жулика. Им оказался 28-летний местный житель, ранее уже судимый за похожие преступления.

Часть украденного полицейские изъяли, а остальное разыскивают. Вполне вероятно, что за свой поступок рецидивист может отправиться за решетку.

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