2019-01-02T19:24:12+03:00
Происшествия

Жители уфимской многоэтажки пожаловались на запах газа

На место выехали аварийные службы
Рустем АХУНОВ
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Жителей уфимской многоэтажки по улице Акназарова напугал запах газаЖителей уфимской многоэтажки по улице Акназарова напугал запах газа
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Жители уфимской многоэтажки по адресу Акназарова, 26 пожаловались на запах газа.

На место немедленно выехали городские аварийные службы. Специалисты газовой компании проверили состояние внешних труб, но так и не нашли причину беспокойства жильцов. После этого сотрудники газовой службы проверили все этажи дома специальным прибором – газоанализатором.

- Контрольная проверка показала, что уровень в норме. Жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, - сообщили в администрации Советского района Уфы.

Это уже не первый раз, когда жильцы 10-этажного дома жалуются на неприятный химический запах. В конце ноября их напугал запах растворителя в подъезде.

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