Жители уфимской многоэтажки пожаловались на запах газа
Жители уфимской многоэтажки по адресу Акназарова, 26 пожаловались на запах газа.
На место немедленно выехали городские аварийные службы. Специалисты газовой компании проверили состояние внешних труб, но так и не нашли причину беспокойства жильцов. После этого сотрудники газовой службы проверили все этажи дома специальным прибором – газоанализатором.
- Контрольная проверка показала, что уровень в норме. Жизни и здоровью жильцов ничего не угрожает, - сообщили в администрации Советского района Уфы.
Это уже не первый раз, когда жильцы 10-этажного дома жалуются на неприятный химический запах. В конце ноября их напугал запах растворителя в подъезде.