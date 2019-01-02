2019-01-02T18:15:32+03:00
Происшествия

В Уфе пьяный водитель устроил ДТП, в котором пострадал ребенок

Авария произошла на улице Лесотехникума
Рустем АХУНОВ
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1 января в Уфе столкнулись две «Лады»1 января в Уфе столкнулись две «Лады»
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В Уфе пьяный водитель «Лады» устроил ДТП, в котором пострадал ребенок.

По данным ГИБДД республики, авария произошла в минувшую среду на перекрестке улиц Комсомольской и Лесотехникума. 46-летний таксист за рулем «Гранты» поворачивал на улицу Лесотехникума, где столкнулся c «Калиной», которой управлял 28-летний молодой человек. В результате ДТП пострадали 21-летний пассажир такси и две пассажирки второго автомобиля – 17 и 9 лет.

Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что водитель «Калины» был нетрезв. Сейчас инспекторы выясняют все обстоятельства аварии.

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