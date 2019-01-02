2019-01-02T17:30:03+03:00
Происшествия

Радий Хабиров выразил соболезнования жителям Магнитогорска

Врио главы Башкирии отправил телеграмму Борису Дубровскому
Рустем АХУНОВ
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Радий Хабиров выразил соболезнования губернатору Челябинской областиРадий Хабиров выразил соболезнования губернатору Челябинской области
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров отправил губернатору Челябинской области телеграмму с соболезнованиями.

В послании Хабиров выразил глубочайшие соболезнования тем, чьи семьи коснулась жуткая трагедия в Магнитогорске, где, по официальной версии, ранним утром 31 декабря произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме.

Глава Башкирии пожелал жителям Челябинской области мужества, терпения и сил при проведении спасательных работ. Он напомнил, что Башкирия, как и все остальные регионы России, готова помочь региону, в котором произошло ЧП.

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