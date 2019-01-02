Радий Хабиров выразил соболезнования жителям Магнитогорска
Врио главы Башкирии отправил телеграмму Борису Дубровскому
Радий Хабиров выразил соболезнования губернатору Челябинской области
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Руководитель Башкирии Радий Хабиров отправил губернатору Челябинской области телеграмму с соболезнованиями.
В послании Хабиров выразил глубочайшие соболезнования тем, чьи семьи коснулась жуткая трагедия в Магнитогорске, где, по официальной версии, ранним утром 31 декабря произошел взрыв бытового газа в многоэтажном доме.
Глава Башкирии пожелал жителям Челябинской области мужества, терпения и сил при проведении спасательных работ. Он напомнил, что Башкирия, как и все остальные регионы России, готова помочь региону, в котором произошло ЧП.
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