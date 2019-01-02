2019-01-02T16:45:58+03:00
Происшествия

Уфимка зарезала неадекватного любовника, напавшего на нее

Случай произошел на улице Блюхера
Рустем АХУНОВ
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Уфика зарезала друга, напавшего на нее в квартиреУфика зарезала друга, напавшего на нее в квартире
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Молодая уфимка зарезала неадекватного сожителя, опасаясь за жизнь двоих детей.

Известно, что случай произошел поздней осенью, однако приговор по делу вынесли в конце 2018 года. В роковой день сожитель девушки решил устроить себе отрыв по полной – закупился легкими наркотиками и алкоголем. Вскоре, когда запасы веществ закончились, он решил выйти из дома, чтобы купить добавки.

Сожительница попросила его не выходить на улицу в таком виде (мужчина был сильно пьян). Однако вместо того, чтобы успокоиться и лечь спать, тот набросился с кулаками на свою подругу, и повалил на пол. Молодая женщина попыталась спрятаться в детской, но изверг настиг ее и там. Тогда несчастная убежала на кухню. Неадекватный персонаж заявил, что зарежет ее. Тогда женщина схватила нож. Что случилась после, она не помнит.

В себя она пришла только после того, как увидела на полу окровавленное тело. Девушка сама вызвала медиков и полицию. Эксперты насчитали на теле погибшего пять глубоких ножевых ранений.

В итоге судья посчитал, что женщина превысила допустимые нормы самообороны. Суд приговорил мать двоих детей к году ограничения свободы.

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