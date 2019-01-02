Сразу четверо жителей Башкирии стали миллионерами на Новый год

2 Янв. 2019 2019-01-02T15:56:59+03:00

В первый день 2019 года в Башкирии появились четверо новых миллионеров Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Четверо жителей Башкирии стали миллионерами на в первый день 2019 года.

Известно, что счастливчики выиграли в лотерею «Русское лото». Розыгрыш проходил вчера, первого января. Помимо новоиспеченных миллионеров, денежные выигрыши получили еще четыре жителя республики. На Новый год они получили «всего» по 458 тысяч рублей. Имена восьмерых счастливчиков из нашего пока неизвестны.

Джекпот в виде 500 миллионов рублей получили счастливчики из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

Напомним, что в декабре 2018 года в Башкирии стало больше еще на одного миллионера. Тогда счастливчик стал обладателем богаства, купив лотерейный билет всего за 50 рублей.