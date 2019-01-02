Погода в Башкирии на четверг, 3 января

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:56:54+03:00

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Завтра, 3 января, в Башкирии сохранится прохладная погода.

По данным МЧС республики, температура воздуха ночью в Башкирии опустится до -15 градусов, в отдельных районах возможны заморозки и до -25. Днем потеплеет до -11 градусов. По республике возможны осадки, но сильных снегопадов ждать не стоит. Ветер южный, юго-восточный, до 5-10 метров в секунду.

В столице республики будет чуть теплее. Ночью температура воздуха опустится до -11 градусов, а днем прогреется до -6. Осадков не ожидается. Ветер южный, до 6 метров в секунду.