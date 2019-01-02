2019-01-02T14:01:26+03:00
Происшествия

В Башкирии разыскивают пропавшую под Новый год Елену Тихонову

Последний раз женщину видели в Белорецке
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
В Белорецке разыскивают женщину, пропавшую под Новый годВ Белорецке разыскивают женщину, пропавшую под Новый год
Изменить размер текста:

В Башкирии родственники разыскивают пропавшую еще 31 декабря в Белорецке Елену Тихонову.

Сообщение с помощью в поисках опубликовал сын пропавшей 47-летней женщины Егор.

- Мама ушла от своей сестры примерно в 18 часов 31 декабря. Телефон с собой она не взяла. После этого до нее никто не может дозвониться. Я живу не в Башкирии, поэтому не могу сам выйти на поиски. Буду очень благодарен, если вы распространите это информацию, - рассказал молодой человек.

Приметы пропавшей: на вид около 45-50 лет, невысокий рост, телосложение худое.

Если вы узнали пропавшую женщину, пожалуйста, сообщите об этом ее родным по телефонам: 8-965-94-40-346, 8-962-543-91-83 или 8-960-380-81-75.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Погода в Башкирии на четверг, 3 января
Родителей из Башкирии в 2019 году ждут новые выплаты от государства
Силовики Башкирии прокомментировал гибель уфимца в канун Нового года
Житель Уфы заснял необычное погодное явление
Стало известно, когда в Уфе чаще всего угоняют машины
В Башкирии студент-медик украл праздничные принадлежности на шесть тысяч
Пьяный полицейский в Башкирии насмерть сбил женщину
Бывший форвард «Салавата Юлаева» устроил пьяный дебош в самолете
Власти Башкирии окажут всю необходимую помощь Магнитогорску
В Башкирии чаще стали рождаться недоношенные дети
41-летнюю уфимку в канун нового года изнасиловал нигериец
Семья с тремя детьми под Уфой осталась на улице из-за пожара
Радия Хабирова назвали «самым грозным российским губернатором»
В новогоднюю ночь из горящей многоэтажки в Башкирии эвакуировали 56 человек
1 января почти тысяча уфимцев пробежали «Забег обещаний»
Погода в Башкирии на 2 января: ожидается потепление
2263 уфимца обратились за помощью к спасателям в канун нового года
Ульфат Мустафин записал новогоднее поздравление
В канун нового года в двух авариях в Башкирии пострадали двое детей
Празднование Нового года в Уфе завершилось салютом
В Башкирии пропала 32-летняя Алия Галкина вместе с трехлетним сыном
Сегодня в Уфе перекроют центр города
В Башкирии в новогоднюю ночь на пожарах погибли три человека