В Башкирии разыскивают пропавшую под Новый год Елену Тихонову

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:01:26+03:00

В Белорецке разыскивают женщину, пропавшую под Новый год

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В Башкирии родственники разыскивают пропавшую еще 31 декабря в Белорецке Елену Тихонову.

Сообщение с помощью в поисках опубликовал сын пропавшей 47-летней женщины Егор.

- Мама ушла от своей сестры примерно в 18 часов 31 декабря. Телефон с собой она не взяла. После этого до нее никто не может дозвониться. Я живу не в Башкирии, поэтому не могу сам выйти на поиски. Буду очень благодарен, если вы распространите это информацию, - рассказал молодой человек.

Приметы пропавшей: на вид около 45-50 лет, невысокий рост, телосложение худое.

Если вы узнали пропавшую женщину, пожалуйста, сообщите об этом ее родным по телефонам: 8-965-94-40-346, 8-962-543-91-83 или 8-960-380-81-75.