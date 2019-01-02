Родителей из Башкирии в 2019 году ждут новые выплаты от государства

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:16:43+03:00

В Башкирии будут выплачивать компенсации родителям, чьи дети ходят в садики Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В 2019 году жителям Башкирии, чьи дети посещают садики, будут выплачивать компенсацию расходов.

Напомним, что ранее в конце 2018 года врио главы Башкирии Радий Хабиров дал поручении продлить выплаты компенсаций родителям, чьи дети посещают дошкольные учреждения. По словам Хабирова, эту меру поддержки нужно было оставить для всех категорий граждан, независимо от их социального статуса. Известно, что выплату продолжат до января 2020 года – депутаты Курултая Башкирию поддержали инициативу главы региона.

Размеры компенсаций будут завесить от родительской платы – от 20% (в случае с одним ребенком) до 70% (если семья многодетная).

Помимо этого, депутаты госсобрания Башкирии усовершенствовали процедуру получения жилья детьми, оставшимся без попечения родителей.