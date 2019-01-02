Житель Уфы заснял необычное погодное явление

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:10:44+03:00

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Уфимец Денис Мокрополов заснял необычное погодное явление – эффект гало.

Молодой человек поделился фотографиями необычного проявление погодных условий с журналистами. По его словам, эффект он заметил перед въездом в пригородное село Чесноковка.

На кадрах видно, как светящееся кольцо образовалось вокруг солнца в яркую и безоблачную погоду. Известно, что подобное явление называют «зимней радугой» - оно происходит только в морозную погоду. Создается эффект того, что на небе появляется еще несколько Солнц.

Ученые объясняют это тем, что мельчайшие частички льда, расположенные в небе вертикально отражают солнечные лучи, и тем самым создают необычную оптическую иллюзию.