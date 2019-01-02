Стало известно, когда в Уфе чаще всего угоняют машины

2 Янв. 2019 2019-01-02T08:54:30+03:00

Автоинспекторы назвали месяц, когда в Уфе чаще всего угоняют автомобили

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Чаще всего в Уфе машины угоняют в ноябре, сообщает портал «UfaTime».

Информацию об угонах автомобилей журналисты портала получили в ГИБДД Башкирии. Так, самым популярным среди автоугонщиков месяцем почему-то стал ноябрь – за 30 дней жулики своровали десять автомобилей. Всего за период с 1 января по 26 декабря воришки лишили автомобилей 71 владельца.

Логично, что чаще всего угоняют отечественные «легковушки». Но попадали в список угнанных машин и необычные экземпляры. Например, дорогие модели «Inifinity», мотоциклы или большегрузный КамАЗ.

По каждому угнанному транспортному средству сотрудники полиции проводят отдельное расследование.