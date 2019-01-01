Пьяный полицейский в Башкирии насмерть сбил женщину

1 Янв. 2019 2019-01-01T20:24:07+03:00

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В Мечетлинском районе Башкирии 31 декабря произошла смертельная авария с участием пешехода. 55-летняя местная жительница погибла под колесами «Сузуки», которым управлял пьяный полицейский. В пресс-службе МВД информацию подтвердили.

В селе Азикеево погибшая шла по краю проезжей части, когда на нее наехала иномарка. Женщину доставили с травмами в больницу, однако там она погибла. Выяснилось, что на момент аварии водитель, полицейский отдела МВД по Мечетлинскому району, был пьян.

- В настоящее время проводится служебная проверка. После ее окончания в отношении сотрудника будет принято решение об увольнение его из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении к установленной законом ответственности, - прокомментировали в ведомстве.