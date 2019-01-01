2019-01-01T19:36:55+03:00
Спорт

Бывший форвард «Салавата Юлаева» устроил пьяный дебош в самолете

Командир экипажа принял решение экстренно посадить самолет
Рустам МАКСЮТОВ
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Фото: ФХРФото: ФХР
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Пассажирский авиалайнер, следовавший по маршруту Сочи-Москва, был вынужден произвести экстренную посадку в Воронеже. Причина – экс-нападающий «Салавата Юлаева» Олег Сапрыкин, устроивший драку и набросившийся на бортпроводницу прямо в небе.

«Утром 1 января один из пассажиров бизнес-класса злоупотребил виски. Мужчина стал кричать и материться. А после отказа налить еще устроил дебош. Мужчина ударил бортпроводницу с такой силой, что она упала на пол и получила ушибы», - сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Известно, что помимо стычки с бортпроводницей бывший хоккеист также затеял драку с соседом по креслу.

После экстренной посадки в Воронеже, Сапрыкина передали сотрудникам полиции. Далее самолет продолжил свой рейс.

Напомним, что 37-летний Олег Сапрыкин завершил свою карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве», в составе которого в 2011 году стал обладателем Кубка Гагарина.

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