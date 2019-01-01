2019-01-01T18:12:12+03:00
Происшествия

41-летнюю уфимку в канун нового года изнасиловал нигериец

Женщина познакомилась с ним на сайте знакомств
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе в канун нового года 41-летнюю женщину изнасиловал нигериец, сообщает портал ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник. Известно, что с ним уфимка познакомилась на одном из сайтов знакомств. Пострадавшая и подумать не могла, что личная встреча с иностранцем обернется кошмаром. Она сама пригласила его домой.

Женщина утверждает, что дома нигериец изнасиловал ее, а после избил и ограбил. Гость столицы украл у несчастной из квартиры четыре сотовых телефона. По данным источника издания, уфимка написала заявление в полицию.

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