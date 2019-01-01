2019-01-01T17:26:33+03:00
Политика

Радия Хабирова назвали «самым грозным российским губернатором»

Видео с жесткими высказываниями врио главы Башкирии появилось на одном из YouTube каналов [видео]
Эльвина АПАРИНА
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Радий Хабиров раньше был мэром КрасногорскаРадий Хабиров раньше был мэром Красногорска
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Временно исполняющего обязанности главы Башкирии Радия Хабирова назвали самым грозным губернатором. Видео с жесткими высказываниями в сторону чиновников появилось на YouTube-канале «Открытые медиа». Автора ролика не смутил тот факт, что губернатором Хабиров не является.

- В Башкирии работает самый грозный губернатор России Радий Хабиров, жестко отчитывающий и увольняющий подчиненных за косяки, - так звучит описание видео.

На видео собрали все самые громкие моменты его всего еще трехмесячного управления регионом:

«Я с таким руководителем работать не буду дальше», «Я прошу при мне слово невозможно не употреблять», «Если за полгода человек не понял, выгоните его и так далее», «Мне что увольнять сейчас начинать вот так пачками?».

Напомним, что на пост врио главы Башкирии Хабиров вступил 11 октября. За три месяца своей работы он уже уволил несколько чиновников, чья работа его не устроила.

Радия Хабирова назвали «самым грозным российским губернатором».

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